Frist läuft: erster Umtausch im Januar

Der neue EU-Führerschein kommt – ADAC und Stadt Bielefeld geben Tipps, was jetzt zu beachten ist

Bielefeld

Ralf Collatz, Sprecher des ADAC OWL mit Sitz in Bielefeld, spricht angesichts der anstehenden Einführung des neuen EU-Führerscheins von „gewaltigen Zahlen“. Etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine sowie rund 28 Millionen Scheckkartenführerscheine müssen in Deutschland in den kommenden Jahren umgetauscht werden. Übertragen auf Bielefeld wären das bis zu 220.000 Führerscheine, sagt Stadtsprecher Daniel Steinmeier.

Von Jens Heinze