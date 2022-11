„Fühlen uns weiter als Jöllenbecker“

In diesem Saal im Amt Jöllenbeck, heute dem Bezirksamt, tagte bis zur Kommunalen Neuordnung der Gemeinderat. Hans-Jürgen Kleimann (79) kandidierte zum ersten Mal im April 1973 als Bezirksvertreter. Er gehörte dem Gremium 48 Jahre lang an, war 15 Jahre lang Jöllenbecks Bezirksbürgermeister. Nach der Kommunalreform trat die Bezirksvertretung in der Aula der Realschule zusammen. Das ist bis heute so.

Kleimann (79) kennt sich wie kaum ein Zweiter in Bielefelds nördlichem Stadtbezirk aus: Der Landwirt und CDU-Politiker gehörte der Bezirksvertretung 48 Jahre lang an, war 15 Jahre Bezirksbürgermeister und ab 1975 Ratsmitglied – in Bielefeld. Denn Jöllenbeck wurde trotz anfänglicher Widerstände am 1. Januar 1973 Teil der Stadt.

1969 wurde der CDU-Politiker Herbert Gießelmann zum letzten Ortsbürgermeister von Jöllenbeck gewählt, Vilsendorf und Theesen seien damals selbstständig gewesen, so Kleimann. Und: Die beiden Orte wären bei der Gebietsreform lieber Schildesche zugeschlagen worden als Jöllenbeck; Schildesche gehörte bereits seit 1930 zu Bielefeld.

Jöllenbeck habe Angst gehabt, mit dem Verlust der Eigenständigkeit das Haushaltsrecht einzubüßen. Kleimann: „Die Politik damals fürchtete, nichts mehr selbst entscheiden zu können.“ Man habe Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Werner Hoppe beauftragt, die Erfolgsaussichten für eine Klage oder eine Verfassungsbeschwerde auszuloten, aber: „Er beurteilte diese Aussichten als nicht besonders günstig.“

Deshalb sei „kurz vor Toresschluss“ am 20. Dezember 1972 vom Gemeinderat beschlossen worden, auf eine Klage zu verzichten und stattdessen eine Gebietsänderungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld zu schließen. In Jöllenbeck habe man Angst gehabt, dass in Zukunft die Gewerbesteuereinnahmen auf Nimmerwiedersehen in die Bielefelder Stadtkasse fließen würden. Denn Jöllenbeck habe sich als „leistungs- und entwicklungsfähiges Zentrum“ betrachtet, als wirtschaftlich stark mit mehreren Webereien und Maschinenfabriken. Kleimann: „Hier lagen die Arbeitsplätze vor der Tür.“ Bis 1969 sei Jöllenbeck SPD-regiert gewesen, erinnert sich Kleimann. Dann aber kam der Wechsel zur CDU. Auslöser: ein vorgeblich zukunftsweisender Bebauungsplan für die Ortsmitte. Wäre der umgesetzt worden, so Kleimann, „wären wohl all' die heute ortsbildprägenden Gebäude abgerissen worden.“ Längst habe sich Jöllenbeck, trotz aller Widerstände vor 50 Jahren, „mit den Realitäten arrangiert“: „Wir sind weiterhin ein intaktes Gemeinwesen, die, die hier leben, fühlen sich als Jöllenbecker.“ Und ja, die Stadt Bielefeld sei stets offen gewesen für Jöllenbecker Belange.

Das Jöllenbecker Bezirksamt zeigt auch 50 Jahre nach der Kommunalen Neuordnung immer noch den Schriftzug „Amt Jöllenbeck“. Foto: Thomas F. Starke

Wenn es auch das ein oder andere Vorhaben gegeben habe, dass Jöllenbeck wohl nachhaltig verändert hätte, ist Kleimann überzeugt. Er nennt als Beispiele den Plan, in Jöllenbeck als Speicher einen Wasserturm mit zwölf Etagen zu bauen. Oder den Flugplatz Nagelsholz, der, räumt Kleimann ein, vor allem wegen des Gegendrucks aus den Nachbarkreisen gescheitert ist: „In Jöllenbeck war man nicht geschlossen dagegen, versprach sich neue Arbeitsplätze.“ Aus heutiger Sicht sagt Kleimann: „Der Flugplatz wäre ein Millionengrab geworden - auf ewig defizitär.“ Zwar nicht in Jöllenbeck, aber unmittelbar an der Grenze, in Laar, sollte zudem eine Mülldeponie entstehen - unter dem „größten Dach Europas“. Obwohl bereits 1982 die Müllverbrennungsanlage in Betrieb genommen wurde, seien die Deponiepläne erst in den 1990er Jahren endgültig begraben worden. Kleimann: „Da ist viel Steuergeld sinnlos versenkt worden.“

Bereits in der Gebietsveränderungsvereinbarung sei festgeschrieben worden, den Öffentlichen Personennahverkehr weiter zu entwickeln. Eine Stadtbahnverlängerung nach Jöllenbeck findet Kleimann nicht überzeugend: „Wir sind eine Flächengemeinde und mit Bussen und Verknüpfungspunkten in der Ortsmitte besser bedient.“ Unverzichtbar bis heute, betont Hans-Jürgen Kleimann, sei das Bezirksamt: „Die Jöllenbecker müssen eine fußläufige Verbindung zur Verwaltung behalten.“