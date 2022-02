Fundus an Kontakten und Akteuren

Bielefeld

Die großen Termine in Heepen stehen – mit dem Kulturwochenende am 11. und 12. Juni, dem Schützenfest vom 8. bis 11. Juli und dem „Ting“ am 3. und 4. September. Und im Stadtbezirk Stieghorst will der Verein „Wir sind Ubbedissen“ Anfang Juni ein Dorffest organisieren. Da alle weiteren Termine jedoch durch die Corona-Pandemie weiterhin in der Schwebe sind, sind die Bürgerinformationsbroschüren für die beiden Stadtbezirke jetzt erneut ohne Veranstaltungskalender erschienen.

Von Hendrik Uffmann