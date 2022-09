Goldbeck knackt Fünf-Milliarden-Marke

Bielefeld

Sei es Biontech in Marburg, das Schüco-Forum in Bielefeld, ein Megaparkhaus mit 8000 Stellplätzen am Airport Frankfurt oder das RWE Campus in Essen – das familiengeführte Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck hat im Geschäftsjahr 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) insgesamt 485 Gebäude fertiggestellt und erneut einen Umsatzrekord aufgestellt.

Von Paul Edgar Fels