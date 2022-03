Fünf Verletzte bei Unfall in Bielefeld

Bei einem Unfall in Bielefeld auf der Eckendorfer Straße/Ecke Ziegelstraße sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß nach Missachtung des Gegenverkehrs.

Der Unfall wurde den Rettungskräften gegen 21.40 Uhr gemeldet. Eine Bielefelderin befuhr in Begleitung von zwei Beifahrern (35/49) mit einem 1er BMW die Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Ziegelstraße beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen.