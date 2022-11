Drei Verletzte bei Unfall mit Bielefelder Rettungswagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto sind in Bielefeld drei Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung einfuhr.

Eine 44-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück befuhr gegen 9.10 Uhr den Ostring in Richtung Innenstadt. Bei grünem Ampellicht fuhr die Frau in einem Audi Q2 in die Kreuzung ein. Ein Rettungswagen fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aus ihrer Sicht links in die Kreuzung ein.