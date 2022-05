Jöllenbecker Straße: Für Bahnsteige fallen Parkstreifen weg

Infoveranstaltung zum Umbau der Linie 3 in Bielefeld - Keine konkreten Infos zu Kosten, Sperrungen und Umleitungen

Norbert Löhr, Stadtbahnplaner im Amt für Verkehr, stellte vor rund 100 Anliegern und Immobilieneigentümern, die zu einer Informationsveranstaltung ins Pfarrheim an der Christkönig-Kirche gekommen waren, vor, was sich ändern wird. Nichts sagen konnten er und Teamleiter Frank Homann allerdings etwas zur Höhe der Kosten („Wir hoffen aber auf Landesförderung in Höhe von 90 Prozent des Gesamtbetrages“) und zu Sperrungen und Umleitungsstrecken während der Bauzeit, die mit zwei Jahren angegeben wird. Eine gute Nachricht für Grundstücksbesitzer allerdings gab es. Es sollen keine Anliegerbeiträge anfallen.