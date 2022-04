Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

„Niemand schickt seine Kinder über den Horstheider Weg zur Grundschule“, ist Rainer Kronshage überzeugt. Weil es nämlich eine kürzere und sicherere Alternative gebe für die Mädchen und Jungen, die im Bereich Am Johannisbach/Untere Wende wohnen würden: die Straße Rodeland.

Grüne wünschen sich ein Durchfahrtverbot in einem Teilbereich der Straße Rodeland in Bielefeld

Klaus Feurich (links) und Rainer Kronshage setzen sich für ein Durchfahrtverbot am Rodeland ein.

Um diese Straße noch sicherer für Fußgänger und Radfahrer zu machen, beantragt Kronshages Parteifreund Klaus Feurich in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck für die Grünen ein (Teil-)Durchfahrtverbot im Rodeland. Zudem solle der städtische Schulwegplan so geändert werden, dass das Rodeland und die Theesener Straße an Stelle des stark befahrenen Horstheider Weges empfohlen werden.