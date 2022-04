Fußball-Match mit Hannelore Kraft

Bielefeld

Nach der verlorenen Landtagswahl 2017 ist es still geworden um die frühere NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD). Aus dem aktuellen Wahlkampf hält sich die 60-Jährige, die für ihren Wahlkreis in Mülheim im Landtag sitzt und im Mai nicht wieder antritt, weitestgehend raus. Für die Bielefelder SPD-Kandidatin und einstige Familienministerin im Kabinett Kraft, Christina Kampmann, machte sie am Mittwoch eine Ausnahme – und fand sich am Ende in einem Fußballmatch mit Arminen-Profi Joakim Nilsson wieder.

Von Peter Bollig