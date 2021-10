„Fußbekleidung“ für Bielefeld-Fans

Bielefeld

Der Turm der Sparrenburg in Schwarz, Weiß und Rot auf blauem Hintergrund, die Silhouette des Hermannsdenkmals auf grünem Stoff und – für alle, die es lieber etwas dezenter mögen – die Umrisse des Leineweberdenkmals in einer Schwarz-Grau-Kombination: Wer seine Liebe zur Bielefeld und der Region zeigen möchte, hat dazu jetzt eine neue Möglichkeit. Die Bielefelder Fotografin Franziska Beckmann und das heimische Textilunternehmen Bitex haben die „Leineweber-Socken“ entworfen und auf den Markt gebracht, im dafür neu gegründeten Online-Shop sind sie von sofort an erhältlich.

Von Hendrik Uffmann