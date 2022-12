Fußgänger stellen betrunkenen Autofahrer

Zwei Fußgänger (25/28) haben in der Heiligen Nacht im Bielefelder Norden einen 23-Jährigen gestellt, der sie mit seinem Auto beinahe überfahren hätte. Wie die Polizei berichtet, saß der Bielefelder betrunken am Steuer und konnte wegen der beschlagenen Pkw-Scheiben beim Abbiegen kaum etwas sehen.

Der Vorfall habe sich am späten Heiligabend gegen 22.25 Uhr an einer Parkplatzausfahrt in der Siedlung Oberlohmannshof in Bielefeld-Jöllenbeck zugetragen, berichtete Polizeisprecher Michael Kötter. Beim Linksabbiegen von der Straße Rotkamp in die Straße Oberlohmannshof hätte der Autofahrer die zwei Passanten beinahe mit seinem Seat erfasst.

„Die beiden Fußgänger sprangen zur Seite, um nicht von dem Auto angefahren zu werden, wobei der 28-Jährige noch von einem Außenspiegel berührt wurde“, sagte Kötter.

Die beiden Bielefelder folgten dem Auto mit beschlagenen Scheiben und stellten den Fahrer bereits eine Ecke weiter auf der angrenzenden Wegastraße.

Polizeisprecher Kötter: „Als sie den Seat-Fahrer ansprachen, bat er darum, nicht die Polizei zu rufen und versuchte, davonzulaufen. Die beiden Fußgänger hielten den Fahrer auf und informierten die Polizei.“

Streifenbeamte bemerkten bei dem 23-jährigen Bielefelder Autofahrer Alkohol in der Atemluft. Nach einem positiven Ergebnis eines Alkoholtestgeräts folgte für ihn in der Polizeiwache Nord an der Kurt-Schumacher-Straße die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt.

Die Polizisten erstatten gegen den 23-Jährigen Strafanzeige. Außerdem muss der junge Mann seine Fahrerlaubnis abgeben.