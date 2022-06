Sigmar Gabriel fordert aktivere Rolle Deutschlands

Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag in Bielefeld

Bielefeld

Krisenzeiten wie diese befördern die Rückbesinnung auf alte Partnerschaften. Das gilt auch für das deutsch-amerikanische Verhältnis – politisch wie wirtschaftlich. Dass auch von deutscher und europäischer Seite in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, stellte der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwoch beim Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag in Bielefeld fest.

Von Oliver Horst