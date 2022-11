Kinderwünsche warten am Tannenast

Galeria Karstadt Kaufhof stellt in Bielefeld den Weihnachtswunschbaum auf

Bielefeld

Der kleine Tannenbaum gleich am Haupteingang von Galeria Karstadt Kaufhof an der Bahnhofstraße trägt einen ganz besonderen Schmuck. Es sind Karten, auf denen Kinder ihre Wünsche zum Weihnachtsfest geschrieben und gemalt haben. Kinder, deren Mütter in eines der beiden Bielefelder Frauenhäuser geflüchtet sind.

Von Stephan Rechlin