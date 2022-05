Gaspreis steigt, Strom wird günstiger

Bielefeld

Dass Neukunden und Bestandskunden der Stadtwerke in Bielefeld unterschiedliche Preise für Strom und Gas bezahlen, mit dieser Praxis macht das Versorgungsunternehmen jetzt Schluss. Für rund 8000 Kunden, die in den vergangenen Monaten bei Billiganbietern rausgeflogen sind oder freiwillig gewechselt haben, bedeutet das eine deutliche Preissenkung. Gleichzeitig kündigen die Stadtwerke neue Preise an: Gas wird teurer, Strom etwas günstiger.

Von Peter Bollig