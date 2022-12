Seidensticker zieht im Juli um

Die Firma Seidensticker wird nach dem Verkauf ihrer Zentrale in den ehemaligen Anker-Komplex am Stadtholz umziehen. Dort wird im Juli kommenden Jahres der neue Stammsitz mit Verwaltung, Outlet und 200 Mitarbeitern eingerichtet.

Ende Juni 2023 wird die Seidensticker-Zentrale an der Herforder Straße an die Stadt übergeben. Das Unternehmen zieht ans Stadtholz.

An dieser Stelle war Seidensticker bereits mit der Firma Jobis und der Logistik ansässig. Frank Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe: „Die Lösung ist ein Glücksfall. Wir freuen uns sehr, dass das Herz von Seidensticker auch nach mehr als 100 Jahren weiterhin in Bielefeld schlägt, noch dazu an einem Ort, mit dem wir einen Teil unserer Unternehmensgeschichte verbinden.“