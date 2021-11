Gedenkraum für die Toten der Pandemie

Bielefeld

Die Zahlen, sagt Künstlerin Gabriele Undine Meyer, seien ihr „zu abstrakt“ gewesen. Sie wollte mit ihren Mitteln den 380 Corona-Toten in Bielefeld ein Gesicht geben. Seit Januar habe sie an einem mobilen Gedenkraum gearbeitet, am Mittwochabend wurde die Ausstellung „Erinnerung an Unbekannte“ in der Süsterkirche eröffnet.

Von Burgit Hörttrich