Gefängnischef wechselt ins Justizministerium

Umlostraße 100 ist keine gewöhnliche Adresse im Bielefelder Süden. Wer dort einmal „gewohnt“ hat, der tat das garantiert nicht freiwillig. Das große graue Gebäude mit der umlaufenden Mauer ist seit 45 Jahren Sitz der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bielefeld-Brackwede. Was hinter der Mauer geschieht, hat ein Mann über viele Jahre maßgeblich beeinflusst, der sich nun Richtung Düsseldorf verabschiedet: Anstaltsleiter Uwe Nelle-Cornelsen. Er wechselt ins NRW-Justizministerium.

Uwe Nelle-Cornelsen (59) wagt sich nach 32 Jahren im Vollzug an eine neue Aufgabe

Im Alter von 59 Jahren wird er dort Chef der Landesjustizvollzugsdirektion. Als leitender Ministerialrat ist er dann verantwortlich für Verwaltung und Geschicke aller 36 Hafthäuser in NRW. „Ich wollte noch einmal etwas Neues machen, ein paar Jahre in der Großstadt leben“, sagt Nelle Cornelsen. Neben seiner Position werden im Ministerium einige andere Positionen mit ehemaligen Vollzugsjuristen neu besetzt. „In dieser Konstellation können wir etwas bewegen/verändern. Das hat mich gereizt“, sagt der gebürtige Hammer, der mit seiner Familie schon lange in Gütersloh wohnt.