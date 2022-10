Gegen Schleichverkehr, gegen Parkdruck

Bielefeld

Den Umweltverbund (Fußgänger, Radler, Busse und Bahnen) stärken, den ruhenden Verkehr besser organisieren und „Abkürzer“ verdrängen - so beschreibt Christian Bexen von der „Planersocietät“, beauftragt von der Stadt, die Ziele des Verkehrskonzeptes für den Bielefelder Westen. Die knapp 300 Bewohner des Westens, die zu einer Informationsveranstaltung in den Ratssaal gekommen waren, wollen ebenfalls weniger Durchfahrtverkehr und mehr Möglichkeiten, das eigene Auto in Wohnungsnähe abzustellen. Wie das gelingen könnte und vor allem, wie schnell - darüber allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten.

Von Burgit Hörttrich