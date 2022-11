Täter nach Sprengung eines Geldautomaten in Bielefeld auf der Flucht

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten der Deutschen Bank im Bielefelder Stadtteil Heepen gesprengt. Die Kriminellen sind auf der Flucht. Bereits 2018 kam es zu einer Detonation in der SB-Filiale.

Der Geldautomat in dieser SB-Filiale der Deutschen Bank an der Salzufler Straße wurde in der Nacht auf Samstag gesprengt.

„Das war unfassbar laut.“ „Ich bin fast aus dem Bett gefallen.“ „Ich dachte, jetzt fallen die ersten Bomben auf Deutschland.“ Den Anwohnern der Salzufler Straße steht der Schrecken aus der Nacht am Samstagmorgen noch immer ins Gesicht geschrieben. Sie wurden aus dem Schlaf gerissen, als unbekannte Täter den Geldautomaten der Deutschen Bank gesprengt haben.

Mehrere Notrufe erreichten die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich bereits in der Dunkelheit das gesamte Schadensausmaß. Glasscherben waren bei der Sprengung meterweit durch die Gegend geflogen, die Eingangstür war aus ihrer Verankerung gerissen, der Innenraum war verwüstet. Die gesamte SB-Filiale im Erdgeschoss wurde komplett zerstört. Auch das direkt angrenzende Büro der Schülerhilfe wurde bei der Explosion schwer beschädigt.

Die Kriminellen haben vermutlich mit Sprengstoff den Geldautomaten zur Explosion gebracht. Sie flüchteten Polizeiangaben zufolge kurz nach der Tat zu Fuß. Eine Augenzeugin filmte kurz nach den beiden Sprengstoffexplosionen in der SB-Filiale geistesgegenwärtig mit ihrem Handy. Zwei Unbekannte hätten sich ohne Eile von der Bank entfernt, hieß es.

Wenig später gaben Zeugen den ersten Hinweis auf die Flucht der Verbrecher. Von einem nahegelegenen Parkplatz sollen die vermeintlichen Gangster mit einem schwarzen Auto davongerast sein.

Geldautomat in Bielefeld-Heepen gesprengt Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Christian Müller Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Bielefeld-Heepen gesprengt. Foto: Polizei

Kriminalermittler der Spurensicherung nahmen am Samstagvormittag den Tatort auf. Fachkräfte der Bielefelder Berufsfeuerwehr wurden zur Bewertung der Statik des im Erdgeschoss schwer beschädigten Gebäudes hinzugezogen.

Auf dem Heeper Markt ist die brachiale Tat aus der Nacht das Gesprächsthema Nummer eins. Eine Rentnerin, die gegenüber der Bank wohnt, kann ihren Schock kaum in Worte fassen.

„Der Knall war ohrenbetäubend. Das Geschirr klirrte, der Boden vibrierte, ich erlitt vermutlich den Schock meines Lebens. Als ich die Polizei anrufen wollte, habe ich schon das Blaulicht gesehen. Ich frage mich, wie Menschen so rücksichtslos sein können“, sagte die Seniorin.

In dem Haus hatte sich zum Tatzeitpunkt am frühen Samstagmorgen glücklicherweise niemand aufgehalten. Neben der Deutschen Bank befinden sich dort die Schülerhilfe und zwei Arztpraxen. Ob in den Praxisräumen und an den sensiblen Geräten ebenfalls Schaden entstand, ist noch unklar.

Ob die Täter Bargeld erbeuteten, teilte die Polizei noch nicht mit. Es ist in dieser Filiale bereits der zweite Vorfall nach 2018. Damals suchte die Polizei nach einem Rollerfahrer. Zeugen der Sprengung werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Bielefelder Polizei unter der Telefonnummer 0521/5450 zu wenden.

Darüber hinaus werden Zeugen, die Fotos oder Videos vom Tathergang, den Tatverdächtigen oder deren anschließender Flucht aufgenommen haben, gebeten, diese im Hinweisportal der Polizei NRW nrw.hinweisportal.de/ hochzuladen und den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Während der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist die Salzufler Straße am Samstag für Fußgänger, Radfahrer und den Autoverkehr gesperrt.