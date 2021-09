Geldstrafe für Hooligan

Am Samstag, 5. September, einen Tag vor dem Testspiel zwischen dem DSC Arminia und dem FC Groningen hatten Auseinandersetzungen zwischen FC- und DSC-Fans ihren Lauf genommen und eskalierten – das WESTFALEN-BLATT berichtete. Der Angeklagte hatte sich, so die Staatsanwaltschaft, mit weiteren gewaltbereiten Arminia-Fans in einem gemieteten Sprinter auf den Weg gemacht, um sich in Groningen mit FC-Fans zu prügeln. Es kam vor einer Gaststätte in der Innenstadt zu einer Massenschlägerei mit „erheblichen körperlichen Auseinandersetzungen“, wie es in der Anklage hieß. Der Bielefelder O. soll dabei einen Fan des FC misshandelt und geschädigt haben, er habe einen Stuhl genommen und damit zweimal auf den am Boden liegenden Menschen geschlagen. Dem Mann seien erhebliche Verletzungen zugefügt worden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar