Gelungene Premiere am Reichowplatz

Dalbker Schützengesellschaft feiert mitten in Bielefeld-Sennestadt mit Hunderten von Besuchern

Bielefeld

Die Neuerung hat sich gelohnt: Die Schützengesellschaft Dalbke und Umgegend hat am Sonntag ihr 155. Schützen- und Heimatfest erstmals seit 40 Jahren wieder mitten im Stadtbezirk gefeiert. Hunderte von Schaulustigen erlebten vom Vormittag an bis in den Abend hinein eine überaus stimmige Veranstaltung.

Von Volker Zeiger