Das Gemeindehaus in Vilsendorf soll abgerissen werden, statt dessen sollen Wohnhäuser mit 64 Wohnungen auf den Gelände an der Ecke Vilsendorfer Straße/Epiphanienweg gebaut werden. Das sieht, wie berichtet, eine Machbarkeitsstudie vor, die die Versöhnungs-Kirchengemeinde Jöllenbeck zusammen mit dem evangelischen Kirchenkreis erarbeitet hat.

Für das Gemeindehaus in Jöllenbeck

Doch auch die Zukunft der beiden anderen Gemeindehäuser der vor gut fünf Jahren fusionierten Gemeinde in Theesen und in Jöllenbeck ist ungewiss. „Grundsätzlich steht alles auf dem Prüfstand“, sagt Pfarrer Andreas Kersting – ausgenommen allerdings die Kirchen. „Die drei Kirchen in Theesen, Jöllenbeck und Vilsendorf sollen erhalten bleiben.“