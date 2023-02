Gemeindesaal als provisorischer Klassenraum

Das Gemeindehaus der Auferstehungskirche Theesen soll vorübergehend eine Mehrklasse der gegenüber liegenden Grundschule aufnehmen. Die Versöhnungskirchengemeinde habe ein solches Angebot gemacht, sagte Bezirksbürgermeister Mike Bartels. Die Bezirksvertretung beschloss einstimmig, dem Schulausschuss als zuständigem Gremium zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Damit erspare man Erstklässlern und ihren Eltern, weite Schulwege in Kauf zu nehmen, weil die Anmeldezahl in der Grundschule Theesen deren Kapazität deutlich übersteigt.

Zehn Kinder seien zurückgewiesen worden, weil die Grundschule Theesen sie nicht aufnehmen könne; maximale Schülerzahl pro Klasse sei 28. Vorgelegen hätten, so Bartels, 68 Anmeldungen. Abgelehnt worden seien künftige Erstklässler, die etwa im Bereich Heidsieker Heide wohnen würden. Der SPD-Politiker betonte, für ihn sei es wichtig, dass Kinder die Grundschule in ihrer Nähe besuchen könnten und nicht weite Wege in Kauf nehmen müssten. Bartels: „Und im Gebiet Neulandstraße sind weder bereits alle Wohnungen bezogen noch alle Häuser gebaut.“