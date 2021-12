Gemeinschaft unter freiem Himmel

In Corona-Zeiten haben viele Bielefelder Gemeinden an Heiligabend Open Air-Gottesdienste gefeiert

Bielefeld

Nicht nur auf der Sparrenburg, auch in den Stadtteilen hatten viele Bielefelder Kirchengemeinden in diesem Jahr an Heiligabend Gottesdienste unter freiem Himmel angeboten, um keinen Gläubigen auszuschließen und die Frohe Botschaft auch in Zeiten der Corona-Pandemie im großen Kreis der Gemeinschaft feiern zu können.

Von Hendrik Uffmann