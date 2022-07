Neue Genehmigung für Hagedorn-Ranch

Seit das Verwaltungsgericht Minden auf Antrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) einen Baustopp für die SL Riding Ranch der Gütersloher Unternehmerin Barbara Hagedorn im Bielefelder Ortsteil Holtkamp verhängt hat, ruhen die Arbeiten an der Brockhagener Straße. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache.

Bald wieder Betrieb an Brockhagener Straße in Bielefeld-Holtkamp

Noch ruhen die Arbeiten auf der Baustelle an der Brockhagener Straße im Bielefelder Ortsteil Holtkamp. Ab dieser Woche soll wieder Baumaterial angeliefert werden.

Die Stadt Bielefeld hat mit Datum 15. Juli eine neue Baugenehmigung erteilt. Darüber informierte der Rechtsanwalt der Bauherrin, Dr. Claas Birkemeyer, am Freitag in einer Mitteilung. Die Gütersloher Geschäftsfrau habe zu Fragen und Kritik des Verwaltungsgerichts Stellung bezogen und auch ein neues Gutachten zur Wirtschaftlichkeit vorgelegt. Die hatte der BUND in Zweifel gezogen. Die Stadt Bielefeld habe die neuen Unterlagen der Landwirtschaftskammer zur Prüfung vorgelegt. „Stadt und Kammer kommen zu dem Ergebnis, dass die notwendige Wirtschaftlichkeit erneut nachgewiesen ist“, erklärt der Rechtsanwalt.