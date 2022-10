„Genug ist Genug“ fordert konkrete Maßnahmen gegen die Inflation

Bielefeld

Im Geldbeutel macht es sich bei jedem bemerkbar: Die Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnkosten sind stark angestiegen. Immer mehr Menschen müssen derzeit jeden Cent dreimal umdrehen und stehen vor dem finanziellen Ruin. Alle Hilfspakete der Regierung sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – Das sagt nicht nur der Demokratische ArbeiterInnen und StudentInnen Verein in Bielefeld und Umgebung e.V. (DIDF) im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Genug ist Genug“, die am Samstagabend in Form einer Kundgebung auf dem Kesselbrink in Bielefeld stattfand.

Von Nadine Niehenker