Georg-Müller-Schule: Neuer Platz für Erweiterung

Bielefeld

Mit einem 14 Millionen Euro teuren Neubau will die privat geführte Georg-Müller-Schule an der Detmolder Straße auf die gestiegene Nachfrage ihrer Gesamtschulplätze reagieren. In dem Gebäude soll auch eine Kita entstehen, die in Stieghorst dringend benötigt wird. Der Träger der evangelikalen Schule hat dabei seine ersten Planungen noch einmal über den Haufen geworfen, um auf Bedenken der Anwohner und Politiker Rücksicht zu nehmen.

Von Peter Bollig