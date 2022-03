Bielefeld

Die privat geführte Georg-Müller-Schule an der Detmolder Straße plant die Erweiterung ihres Gesamtschulzweigs und will dafür ein neues Schulgebäude bauen. Teil dieses Neubaus könnte ein Kindergarten werden, über den in der vergangenen Woche die Bezirksvertretung Stieghorst beraten hatte.

Von Peter Bollig