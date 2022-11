Detmolder Investor will Galeria-Häuser „Schön hier“ nennen

Der Detmolder Investor Markus Schön, Vorstandsvorsitzender des Onlinehändlers Buero.de, hat nach eigenen Angaben bereits einen „einstelligen Millionenbetrag“ in die geplante Übernahme von 47 der insgesamt 131 Galeria- und Karstadt-Warenhäuser investiert. Darunter fallen auch Kosten für Logo sowie Markenrechte. So sollen die Warenhäuser im Falle einer Übernahme durch ihn künftig „Schön hier“ heißen

Zu den Übernahmekandidaten gehört in OWL auch der Kaufhof in Paderborn, nicht aber das Karstadt-Haus in Bielefeld, das wie viele andere ebenso von einer Schließung bedroht ist. Die Gespräche mit dem Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz, sollen „zeitnah“ erfolgen, wie Schön am Montag mitteilte.