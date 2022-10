Gerechtigkeit und der Große Gatsby

In der Garderobe des Stadttheaters hatte Ferdinand von Schirach, Jurist und Schriftsteller, Gelegenheit, sich ins aktuelle Spielzeitheft einzulesen. Zu Beginn seiner Lesung lobte er erst einmal das Motto „Wir arbeiten an der Wiederverzauberung der Welt“, sorgte aber auch mit ein, zwei unfreiwillig komischen Passagen für Gelächter im ausverkauften Saal. Der 58-Jährige las aus seinem neuen Erzählband „Nachmittage.“ Vor allem aber unterhielt er das Publikum mit Anekdoten, Nachdenkenswertem und einem Exkurs über die Frage, was wirklich gerecht ist und was nicht.

Ferdinand von Schirach kennt Bielefeld ein wenig - es war seine bislang dritte Lesung in der Stadt. Zudem zeigte das Stadttheater erfolgreich sein Stück „Terror“ (2016). Er erzählte etwa von seinem Freund, dem Schauspieler Lars Eidinger. In einer seiner Vorstellungen als Richard III. auf der Berliner Schaubühne sei im Publikum ein Mann aufgestanden, um den Saal zu verlassen. Eidinger habe unterbrochen und den Mann gefragt, was das denn solle. Verschüchterte Antwort: „Ich muss zur Toilette.“ Eidinger: „Wir warten! “ Ferdinand von Schirach an sein Publikum: „Sie wissen also Bescheid...“