Geschäfte wollen mit Sonderaktionen ihre Kunden halten

Mit gezielten Aktionen wollen Brackweder Geschäftsleute einem drohenden Kundenverlust wegen des Umbaus der Hauptstraße entgegenwirken. Von diesem April an bis nächstes Jahr im November 2024 wird die bisherige Einkaufsmeile für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Kaufmannschaft fordert, dass die Wege zu den Geschäften trotz des Durchfahrverbots so kurz als möglich sind. Genügend Parkplätze sollen stets nah bei den Läden zur Verfügung stehen.

Am 1. April beginnen die Hauptarbeiten zum Umbau der Hauptstraße in Brackwede.

Und noch mehr will die Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) Brackwede in den nächsten eineinhalb Jahren erreichen. Das wurde am Montag beim ersten Info-Abend für Gewerbetreibende (am Dienstag für Anwohner) mit der WIG, dem Amt für Verkehr, dem Umweltbetrieb der Stadt (UWB) sowie den Stadtwerken und dem Verkehrsunternehmen Mobiel in der Aula des Brackweder Gymnasiums deutlich.