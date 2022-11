Bielefelder Geschäftsmann André Lösekann kritisiert Verkehrspolitik: Kunden aus dem Umland wandern ab

Der Bielefelder Unternehmer André Lösekann spricht das aus, was viele Geschäftsleute denken und offenbar bereits an den Umsätzen festgestellt haben: Die Maßnahmen der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt hätten dazu geführt, dass Kunden aus dem Umland die anderen Oberzentren wie Osnabrück, Paderborn, Minden und zum Teil auch Münster ansteuerten und weniger nach Bielefeld kämen.

Laden The Weekly in der Altstadt wird verkleinert - Kompletter Räumungsverkauf

André Lösekann möchte das Geschäft The Weekly in der Altstadt umbauen. Der Warenabverkauf beginnt am Samstag.

„Selbst Gütersloh hat schon 2021 in Medien verlauten lassen, dass man dort von den Bielefelder Verkehrsmaßnahmen profitiere“, sagt André Lösekann. Mit den vier Geschäften Brooks, Lösekann, The Weekly (alle in der Altstadt) und Copenhagen in der Rathausstraße befänden sich in der Lösekann-Kartei mehr als 100.000 Kunden. „Bis ins Jahr 1997 zurück können wir das Kaufverhalten bewerten. Fast 90 Prozent unserer Samstagsumsätze haben wir bis 2020 mit Kunden aus dem Umland gemacht. Jetzt sind es nur noch 15 bis 20 Prozent“, sagt Lösekann.