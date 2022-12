Geschwister können sich  kaum an Ereignisse   erinnern

Vier Personen im Zeugenstand, wovon eine die Aussage verweigerte, haben sich kaum an weit zurückliegende Ereignisse, die einer damals Neunjährigen widerfahren sein sollen, erinnern können. Die inzwischen erwachsene Frau (32) tritt in einem Prozess vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld als Nebenklägerin auf. Angeklagt ist ihr Stiefvater (66). Er wird verdächtigt, seine Stieftochter zwischen 1999 und 2005 in insgesamt 66 Fällen sexuell missbraucht haben.

Die Taten, die dem Bielefelder vorgeworfen werden, sollen der Staatsanwaltschaft zufolge im Elternhaus des Mädchens in Herford-Elverdissen sowie in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz und während eines Aufenthaltes in einem Ferienpark in den Niederlanden geschehen sein. Es sei zu Oralverkehr gekommen, auch sei das Mädchen ein Mal vergewaltigt worden.