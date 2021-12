Gestreifte Wirbelwinde in Olderdissen

Freude über Nachwuchs bei den Wildschweinen in Olderdissen, aber Sorge vor der Schweinepest

Bielefeld

Zwei kleine gestreifte Wirbelwinde sausen wieder durch das Wildschwein-Gehege in Olderdissen. Vor zwei Wochen hat Bache Henriette die Frischlinge zur Welt gebracht – wie auch in den Vorjahren erneut ziemlich früh. Die Tierpfleger freuen sich über die quirligen Vierbeiner, machen sich gleichzeitig aber auch Sorgen. Denn die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt immer näher, „und dass sie irgendwann auch in Bielefeld ankommt, ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Tierparkleiter Herbert Linnemann.

Von Hendrik Uffmann