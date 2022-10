Gewalttaten am Bielefelder Hauptbahnhof: Mann (43) droht 34-Jähriger mit dem Tod

Mit mehreren handfesten Auseinandersetzungen hatte die Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof am Wochenende zu tun.

Ein Bahnsteig auf dem Hauptbahnhof in Bielefeld (Symbolbild).

Am Freitagabend (7. Oktober) gingen drei Männer aus Lage auf dem Bahnsteig eine 34-Jährige an. Ein 43-Jähriger würgte die Frau und bedrohte sie mit Schlägen und dem Tod, während ein 41-Jähriger sie festhielt. Ein 15-Jähriger drückte ihr mit dem Ellenbogen gegen den Hals. Bundespolizisten griffen ein und verhinderten so möglicherweise Schlimmeres. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

Schlägerei: Mann im Krankenhaus

Eine verbale Auseinandersetzung in der Bahnhofshalle zwischen einem 18-jährigen Bielefelder und einem 33-jährigen Borgholzhausener endete mit Faustschlägen des 18-Jährigen. Der 33-Jährige ging zu Boden, bevor Bundespolizisten eingreifen konnten. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Schläger wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

34-jährige Frau schlägt 70-Jähriger ins Gesicht

Am Samstagnachmittag (8. Oktober) schlug eine 34-jährige Bielefelderin unvermittelt einer 70-Jährige ins Gesicht. Während die Bundespolizisten die Geschädigte befragten, konnten sie die Tatverdächtige beobachten, wie sie auf dem Bahnhofsvorplatz versuchte, einer Frau das Handy aus der Hand zu entreißen.

Versuchter Handydiebstahl

Sie beleidigte die 22-Jährige und versuchte vergeblich, durch Würgen und Schlagen in den Besitz des Handys zu kommen. Die eingreifenden Bundespolizisten trennten die Frau von ihrem Opfer und nahmen sie mit auf die Wache. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchten Raubes eröffnet.