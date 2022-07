Gewerkschaft: Polizei soll bleiben

GdP betont Investition in Ausbildungszentrum in der ehemaligen Bielefelder Catterick-Kaserne

Bielefeld

Der erste Jahrgang steht kurz vor seinem Abschluss, im September starten 450 neue angehenden Polizisten ihre Ausbildung in dem Ausbildungszentrum der Bundespolizei in der ehemaligen Catterick-Kaserne in Bielefeld. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich nun dafür stark, dass der Standort dauerhaft von der Bundespolizei genutzt wird.

Von Hendrik Uffmann