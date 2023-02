Verdi darf der AWO in die Bücher schauen

Die Gewerkschaft Verdi darf dem Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in die Bücher schauen. Die Prüfung des wirtschaftlichen Gesundheitszustandes der AWO ist eine Voraussetzung dafür, dass Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum auf einen Teil ihres tariflichen Lohns verzichten.

Thomas Euler, Vorstand des AWO Bezirksverbandes OWL, kündigt während der Betriebsversammlung eine engere Kooperation mit Verdi an.

Der Bielefelder Bezirksverband war im Januar aus dem Arbeitgeberverband AWO Deutschland ausgetreten. Damit ist er aus der Tarifbindung seiner 4500 Mitarbeiter in gut 200 verschiedenen Einrichtungen ausgestiegen. Dieser Schritt rief massiven Protest der in Kitas, Seniorenheimen, Freizeittreffs, Begegnungszentren und Fachberatungen eingesetzten Erzieher, Pfleger, Sozialarbeiter und Fachkräfte hervor. Zudem wurden verschiedene Einrichtungen abgestoßen, darunter das AWO-Berufskolleg in Bielefeld, das von der Stadt weitergeführt wird. Die AWO begründete diesen Schritt mit wirtschaftlichen Engpässen, ohne die jedoch bisher näher zu beziffern.