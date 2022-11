Alter Markt versprüht besonderen Zauber

Bielefeld

Die höchste, begehbare Weihnachtspyramide der Welt mag diesmal in Hannover stehen (18 Meter), vielleicht aber auch in Paderborn (20 Meter). Die Hütte auf dem Bielefelder Jahnplatz aber verfügt über einen 24 Meter hohen Tannenbaum. Na also. Fragen?

Von Stephan Rechlin