Somajia zieht in die Model-Villa ein

Bielefeld

Die 18. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ ist gestartet und die Bielefelderin Somajia sichert sich im Anschluss an ihre erste Fashionshow das Ticket für die zweite Runde der TV-Sendung. Die 21-Jährige darf nun zusammen mit 24 Mitstreiterinnen in die Model-Villa in Los Angeles einziehen.

Von Luisa Wentrup