Somajia glänzt auf dem Laufsteg

Germany's Next Topmodel: 21-Jährige aus Bielefeld ist weiter

Bielefeld

„Sie sieht so steif aus“, kritisiert Heidi Klum die 21-Jährige beim Fotoshooting. Doch auf dem Laufsteg ist sie „mit Abstand die Beste“. Auch in der vierten Folge von „Germany's Next Topmodel“ macht es Somajia aus Bielefeld spannend, ehe sie die nächste Runde erreicht.

Von Jasmin Luckenwald