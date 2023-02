Heftiger Sturm sorgt für Aufregung bei GNTM-Kandidatinnen 

In der zweiten Folge der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ziehen Heidi Klums Top 25-Kandidatinnen in die Modelvilla in Los Angeles ein und beweisen sich bei einem Poolshooting. Darunter die 21-jährige Somajia aus Bielefeld.

Selten war die Modelvilla so luxuriös wie die der aktuellen Staffel. Angekommen in LA, sollten sich die Mädchen direkt für das Pool-Fotoshooting in der eigenen Villa vorbereiten. Somajia wird zusammen mit Mitstreiterin Zoey von „Modelmama“ Heidi abgelichtet. „Wir können eigentlich schon ein bisschen üben“, schlägt die Bielefelderin ihrer Shootingpartnerin vor, die aber ablehnt.

Kritik von Heidi Klum

Die Bielefelderin wirkt deswegen etwas unsicher vor der Kamera. Was auch Heidi Klum nicht entgeht. „Komisch, dass Ihr Euch nicht vorher was überlegt habt. Ihr saßt doch die ganze Zeit rum“, kritisiert sie. Trotz des Regens gibt die Bielefelderin ihr Bestes. Doch Heidi findet, dass die beiden angehenden Models nicht miteinander harmonieren. „Somajia kommt sehr natürlich rüber. Zoey, Du bist dagegen eher etwas gekünstelt“, bemerkt Klum. Etwas überraschend findet sie Zoey beim Anblick der Bilder doch stärker und schickt sie in die nächste Runde.

Somajia muss sich nun bei ihrem Catwalk am Venice-Beach beweisen, um weiterzukommen. Als Verstärkung gibt das ehemalige „Victoria’s Secret“-Model Elsa Hosk den Kandidatinnen Tipps für den Laufsteg. Doch ein heftiger Sturm zieht auf und fegt fast das komplette Zelt der Produktion weg. Der darauf folgende Stromausfall versetzt die Mädchen in Angst und Schrecken.

Entscheidung verschoben

Alle Kandidatinnen müssen in Sicherheit gebracht werden und die Entscheidung wird vorerst abgebrochen. Nachdem sich das Wetter wieder beruhigt hat, verkündete Heidi Klum, dass die Entscheidung auf nächste Woche verschoben wird und alle Mädchen in die nächste Runde einziehen.