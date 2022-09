Görtz geht zum Insolvenzrichter

Bielefeld/Hamburg

Die Schuhhandelskette Görtz steckt wegen Umsatzeinbrüchen infolge der Kaufzurückhaltung der Kunden in finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und rund 160 Filialen in 90 deutschen Städten – darunter auch Bielefeld und Paderborn – hat Insolvenz angemeldet. Die Unternehmensgruppe mit 1800 Mitarbeitern will sich im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens und in Eigenverwaltung möglichst bis Jahresende sanieren. Das Geschäft laufe aktuell uneingeschränkt weiter, hieß es. „Alle Stores haben geöffnet.“

Von Oliver Horst