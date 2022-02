Gold statt Blumen in ehemaliger Post

Bielefeld

Gut drei Jahre ist es her, dass das Blumengeschäft Pohl an der Sieker-Kreuzung auf die andere Straßenseite gewechselt und in die ehemalige Post gezogen ist. Ende April zieht das Geschäft wieder aus. Weil die Umsätze in der Corona-Pandemie zurückgegangen sind und die Miete zu hoch ist, wird der Laden an den Hauptstandort des Fachbetriebs an der Otto-Brenner-Straße 149a am Sieker-Friedhof umziehen, sagt Inhaber Wilhelm Pohl.

Von Hendrik Uffmann