Goldbeck baut mit Robotern

Bielefeld

Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur den Alltag vieler Menschen – sie verändert auch das Bauen. So setzt etwa das Bielefelder Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck, das auch an der Errichtung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin beteiligt ist, zunehmend auf innovative Zukunftstechnologien.

Von Paul Edgar Fels