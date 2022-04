Goldbeck kauft dänisches Bauunternehmen

Bielefeld/Hobro

Das Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck (9000 Mitarbeiter) hat die dänische Baufirma DS Gruppen (670 Mitarbeiter) gekauft. DS Gruppen mit Sitz in Hobro ist wie Goldbeck tätig im schlüsselfertigen Bau von Gewerbeimmobilien sowie in der Produktion von Bauelementen aus Stahl und Beton. Der Kauf sei bereits von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt worden, teilte Goldbeck am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Von Paul Edgar Fels