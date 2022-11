Görtz schließt Filiale in Bielefeld

Bielefeld

Die Görtz-Filiale in der Stresemannstraße wird Ende Februar kommenden Jahres schließen. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Damit wird das deutschlandweit tätige Hamburger Unternehmen anschließend nicht mehr in Bielefeld präsent sein. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen die Filiale Görtz 17 in der Niedernstraße geschlossen.

Von Heinz Stelte