Grab nach 104 Jahren aufgespürt

Der Bielefelder Marco Koch (46) und sein Sohn Leander (11) spüren letzte Ruhestätte von Wilhelm Tödheide auf, der 1918 in Frankreich gefallen ist

Bielefeld

Wilhelm Tödheide schlief, als die Granate einschlug. Ein Volltreffer in die Stellung bei Blérancourt in Frankreich tötete den damals 20 Jahre alten Schildescher. Das war am 8. August 1918, der aus deutscher Sicht als einer der „schwärzeste Tage“ im Ersten Weltkrieg gilt.

Von Hendrik Uffmann