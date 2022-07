Graffiti-Gegner stellen sich neu auf

Immobilieneigentümer können ein langes, trauriges Lied davon singen: Farbschmierereien an Außenwänden sind ein leidvolles Dauerthema. Die in der Regel eilig aufgemalten Graffiti sind nicht nur unschön und schmälern das Gesamtbild eines Hauses, sondern sind auch teuer in der Entfernung.

Wer wissen will, wie man gegen derartige Kritzeleien in der Öffentlichkeit vorgeht, für den ist der Verein „Stadtklar“ der richtige Ansprechpartner. Der Verein hat sich seit fast 21 Jahren in Bielefeld dem Kampf gegen Schmierereien und deren Beseitigung verschrieben. „Die Menschen fühlen sich wohler, wenn es ordentlich aussieht in der Stadt“, sagt „Stadtklar“-Vorstandsmitglied Thomas Niekamp. Gefördert werden dagegen legale, künstlerisch anspruchsvolle Graffiti zur Aufwertung des Stadtbildes wie im Fußgängertunnel an der Hochstraße.