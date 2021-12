Grafikdesignerin startet mit Eisdiele durch

Madeleine Malburg steht hinter der Theke, die Eiszange in der Hand und zeigt auf die verschiedenen Sorten in ihrem Sortiment. Beliebt seien derzeit vor allem weihnachtliche Geschmäcker wie Zimt, Spekulatius oder „Salted Caramel“, sagt die 26-Jährige.

In dem kleinen Verkaufsraum ist eine Sitzecke installiert, Pflanzen begrünen die Schaufenster. „Alles selbst gemacht“, betont die Chefin, die mit der Filiale in der Beckhausstraße bereits ihre zweite Eisdiele in Bielefeld eröffnet. Woher nimmt sie die Energie, in dieser Zeit ein solches Wagnis einzugehen?