Grippeimpfung auch in Apotheken

Spontan gegen die Influenza impfen lassen? In Bielefeld ist dies für Kunden der AOK in dieser Saison in ausgewählten Apotheken möglich.

Um den Weg zur Impfung zu erleichtern, lässt sich der Pieks in Bielefeld in der kommenden Saison daher auch in Apotheken geben. Vorerst allerdings nur an ausgewählten Standorten und nur für Kunden der AOK. Die Aktion ist Teil eines überregionalen Modellprojekts des Apothekerverbands Westfalen-Lippe.